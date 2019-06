Badener Lokale wollen den Gastro-Oscar

Am 21. Oktober kürt der Best of Swiss Gastro Award die besten Gastronomiebetriebe der Schweiz. Der Preis wird dieses Jahr zum 16. Mal verliehen. Von 210 eingegangenen Bewerbungen nominierte die Jury 132 Unternehmen aus 19 Kantonen. Chancen auf die Auszeichnung darf sich auch das Restaurant Colombo an der Bahnhofstrasse 20 in Baden ausrechnen. Das Lokal von Inhaber Carlos Ferreira tritt in der Kategorie «International» an. Die Nominierung mache ihn stolz, sagt Ferreira: «Es ist für mich und das Team eine Anerkennung.»

Für den 40-jährigen Badener mit portugiesischen Wurzeln ist es bereits die zweite Nominierung für den Gastro-Oscar. 2011 gehörte das Restaurant Mira an der Stadtturmstrasse, das Ferreira ebenfalls führt, kurz nach der Eröffnung zum Kreis der Titelanwärterin in der Kategorie «Trend», ging jedoch leer aus. Dass ein Restaurant gleich kurz nach Betriebsbeginn die Chance auf den Award erhält, sei nicht aussergewöhnlich, sondern bei vielen der Fall. «Die Auszeichnung ehrt Betriebe in erster Linie für ein überzeugendes Konzept oder eine Vision. Der Fokus liegt mehr auf dem Gesamtpaket als beispielsweise nur auf besonders gutem Essen», sagt Ferreira.