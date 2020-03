Badener «DSDS»-Kandidat begeistert Dieter Bohlen

In den bisher ausgestrahlten Sendungen überzeugte Marcio Pereira Conrado die Jury, darunter auch Dieter Bohlen, der für seine harsche Kritik bekannt ist. Am vergangenen Samstag schaffte Marcio am sogenannten Recall-Finale nun den Einzug in die Live-Shows. Er ist somit unter den letzten sieben verbliebenen Kandidaten.

Das Publikum tobte beim Solo-Auftritt des Badeners, der im Kanton Glarus aufgewachsen ist und Sam Smiths Ballade «I’m Not The Only One» sang. Die Juroren Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti belohnten den Auftritt mit einer Standing Ovation. Schon bei der Sendung zuvor hatte Marcio Pop-Titan Bohlen sprichwörtlich vom Stuhl gehauen: Der Juror wollte schon vor einer Woche den Auftritt mit stehendem Beifall würdigen, stolperte aber über seinen Stuhl und fiel zu Boden. (az)