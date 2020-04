Badener Corona-Patient (48) lag acht Tage im Koma auf Intensivstation: «Ich hatte keine Vorerkrankungen»

Wenn man mit Marc Halter am Telefon spricht und seine kräftige Stimme hört, würde man nicht glauben, dass er vor zwei Wochen um sein Leben kämpfte – wegen des Coronavirus. Und das, obwohl der 48-Jährige nicht im Ansatz einer Risikogruppe angehört. «Ich hatte keinerlei Vorerkrankungen, rauche nicht und bewege mich auch viel und regelmässig.»

Anfang März hätten sich bei ihm die ersten Grippesymptome gezeigt. «Obwohl das Virus damals schon für Schlagzeilen sorgte, dachte ich nicht an Corona», so Halter. Vielmehr dachte der Primarlehrer, er habe eine normale Grippe aufgelesen. Fieber habe er kein hohes gehabt, dafür aber gefroren und über Gliederschmerzen geklagt. «Ich war aber extrem schwach und habe gemerkt, dass dies ein gröberes Kaliber war», erinnert sich Halter. Nach rund fünf Tagen habe er plötzlich Mühe mit Atmen bekommen. «Meine Hausärztin hat mich untersucht und den Beginn einer Lungenentzündung diagnostiziert und mich ans Kantonsspital Baden überwiesen.»

Nachdem er im KSB positiv auf das Coronavirus getestet worden war, blieb er die nächsten zwei Tage auf der Allgemeinabteilung, «bevor sich meine Sauerstoff-Sättigung plötzlich massiv verschlechterte und ich zur besseren Überwachung auf die Intensivstation verlegt wurde». Diese Momente habe er bewusst wahrgenommen. «Panik hatte ich keine, aber Angst vor der künstlichen Beatmung und darüber, die Kontrolle zu verlieren», sagt Halter. Auch habe er sich machtlos gefühlt, weil seine Familie zu Hause war und er nichts gegen die Situation habe machen können. «Gleichzeitig fühlte ich mich im KSB wahnsinnig gut aufgehoben», betont Halter. Weil sich sein Zustand weiter verschlechterte, entschieden die Ärzte, Marc Halter in ein künstliches Koma zu versetzen und ihn künstlich zu beatmen. Er habe seiner Frau und seinen zwei Töchtern im Teenageralter vor diesem Schritt angerufen und gesagt: «Ich schaffe das!»

«Habe die Verarbeitung unterschätzt, weinte viel»

Das tat er denn auch: Nach acht Tagen wurde er langsam wieder aus dem Koma geholt. An diese Woche hat Halter natürlich keine Erinnerung. «Offenbar haben Freunde und Familie mir Lieder und bekannte Stimmen per Whatsapp geschickt, die das Spitalpersonal mir dann vorgespielt hat.» Der Aufwachprozess selber sei dann «heavy» gewesen. «Man verliert völlig das Gefühl für Raum und Zeit. Ich hatte wegen der starken Medikamente regelrechte Halluzinationen und ein extremes Durstgefühl.» Nachdem ihm der Beatmungsschlauch entfernt worden sei, habe er noch drei Tage auf der Allgemeinabteilung verbracht. «Die Nächte waren sehr schwer. Ich bin sonst einer, der sofort ein- und durchschläft. Im Spitalbett hat es aber angefangen zu drehen und ich habe mich regelrecht in etwas hineingesteigert.»