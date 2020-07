Badener Clubbesitzer: «Weil Zürich feiert, müssen wir hier dichtmachen»

Das Programm im Badener Club Löschwasserbecken (LWB) war eigentlich bereits aufgegleist. «Summer in the City» und «Malle olé» sollten am Wochenende das Partyvolk erheitern. Doch dann am Mittwoch die Meldung aus Aarau: Der Kanton verschärft sein Coronaregime.

Im Aargau sind nur noch maximal 100 Personen in Clubs und Bars erlaubt statt wie bis anhin 300. Für LWB-Besitzer Dano Dreyer eine fatale Nachricht. «Wir werden den Club schliessen, obwohl wir an diesem Wochenende ein neues Eintrittssystem mit wasserdichter Registrierung einführen wollten.» Es lohne sich nicht, nur für 100 Personen zu öffnen, sagt Dreyer.

Neben dem «Nordportal» ist das LWB ein weiterer Badener Partytempel, der aufgrund des härteren Regimes seine Türen schliesst. Die Regelung gilt vorerst bis zum 16. August. «Ich habe mich bisher nie negativ über Entscheidungen des Kantons geäussert, das tue ich auch jetzt nicht», sagt Dreyer und fügt an: «Die Gesundheit geht vor.» Das ist in seinem Fall keine leere Worthülse. Am letzten Wochenende, nach den Ereignissen in Clubs in Zürich und Solothurn, schloss das LWB freiwillig seine Türen.