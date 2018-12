Nach mehrmonatiger Bauzeit hat Swisscom den Ausbau des Glasfasernetzes in Baden, Böttstein und Freienwil abgeschlossen. Damit stehen einem Grossteil der Einwohnerinnen und Einwohner in den drei Gemeinden Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Sie erhalten so Zugang «zum modernsten Netz der Schweiz», wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst.

In Zeiten, in denen immer mehr Geräte in den Haushalten mit dem Internet verbunden sind, beanspruche vor allem eine gleichzeitige Nutzung das Netz. Mit der neuen Internetgeschwindigkeit seien solche Anwendungen problemlos und zeitgleich möglich, teilt Swisscom mit. Die Glasfasertechnologien seien zudem «modular aufgebaut und ausbaufähig»: Steigt der Bedarf, kann die bereits vorhandene Glasfaser rasch ausgebaut und die Leistung damit gesteigert werden.

Freie Anbieterwahl

Swisscom sei federführend beim Ausbau der Glasfasertechnologien in Baden, Böttstein und Freienwil, dennoch könne die Bevölkerung frei zwischen verschiedenen Anbietern wählen. So bieten beispielsweise auch Wingo, M-Budget oder Sunrise Produkte auf dem Swisscom-Netz an. Mit Investitionen von jährlich 1,6 Milliarden Franken in die IT und Infrastruktur leistet Swisscom nach eigener Aussage einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der Schweiz.

Markus Reber, Leiter Swisscom Netzbau, erklärt: «Wir sind die einzige Anbieterin, die verspricht, schweizweit jede Gemeinde mit den neusten Glasfasertechnologien auszubauen und damit ans schnelle Internet anzuschliessen. Mit dem Ausbau in Baden, Böttstein und Freienwil lösen wir unser Versprechen ein.» Swisscom setze in der Schweiz unterschiedliche Glasfasertechnologien ein, um individuell auf die lokalen Gegebenheiten eingehen zu können. In Baden, Böttstein und Freienwil kommt die Glasfasertechnologie «Fibre to the Curb – FTTC» zum Einsatz, bei der Glasfasern bis rund 550 Meter an die Gebäude herangezogen werden. Ab dort wird das Signal dann umgewandelt und auf Kupferkabeln bis in die Wohnungen und Geschäfte geführt. (AZ)