Die Stadt Baden wächst. Bis 2040 gehen die Planer von einer Bevölkerungszunahme um 34 Prozent oder 6300 Personen aus. Auch die Zahl der Beschäftigten könnte noch einmal um 30 Prozent zunehmen. Heute hat Baden rund 19 200 Einwohner – und 29 700 Arbeitsplätze. Zudem hat die Stadt eine starke Zentrumsfunktion für die ganze Region. In Baden geht man ins Kino, in die Museen, zur Schule, einkaufen, auswärts essen oder in den Ausgang. Der Platz wird enger, die Bebauung wird dichter, es braucht gute und nachhaltige städtebauliche Lösungen.

Die Stadtverwaltung begleitet diesen Prozess eng mit ihren Planungsberichten und Leitbildern. Im städtischen Planungsleitbild 2026 steht unter anderem folgendes Ziel: «Die Quartiere sind in ihrer jeweiligen Eigenart gestärkt und bieten Raum für unterschiedliche Lebensstile.» In einer zehnteiligen Serie gehen wir deshalb auf Spurensuche in den Quartieren. Wir fragen, wie die Badenerinnen und Badener leben, wie die Quartiere sich unterscheiden und wie sie sich entwickeln. Dättwil ist dabei exemplarisch: Das kleine Bauerndorf ist in wenigen Jahrzehnten zu einem Stadtteil mit über 3000 Einwohnern und 7000 Arbeitsplätzen geworden. Das entspricht nur teilweise dem, was in der Planungseuphorie der 1960er-Jahre als Ziel gesetzt wurde.