Baden und Turgi: Erste Abstimmung über Fusion bereits 2021

Die Stadt Baden und Turgi treiben den Prozess für einen Zusammenschluss voran. Der Fahrplan liegt vor: Am 13. Juni 2021 findet an beiden Orten eine erste Urnanabstimmung statt. Dabei soll die Zustimmung zur Ausarbeitung des Fusionsvertrages eingeholt werden.

In einer zweiten Phase ab Juni 2021 – sofern die Zustimmung zum Fusionsvertrag vorliegt – werden die Details der Fusion erarbeitet, heisst es in einer Medienmitteilung. In dieser Phase werde grossen Wert auf die Mitwirkung der Bevölkerung gelegt. Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich bei der konkreten Ausgestaltung der Fusion tatkräftig einbringen können.