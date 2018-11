In weisser Schrift auf rotem Grund statt in schwarzer Schrift auf grosser weisser Fläche: Der Slogan der Stadt, «Baden ist.», ist neu gestaltet worden. Gestern Montag gab der Stadtrat grünes Licht für die neue Version, die beispielsweise auf der Website der Stadt bereits aufgeschaltet wurde. Sämtliche bereits gedruckten Materialien im bisherigen Layout werden weiter verwendet, heisst es in einer Mitteilung der Behördendienste.

Seit 2007 wirbt die Stadt mit dem Werbespruch um Aufmerksamkeit. Gemäss eigener Einschätzung mit Erfolg: Die Dachmarke habe sich über die vergangenen elf Jahre bei Bevölkerung, Wirtschaft und Gästen einprägen können, heisst es in der Mitteilung weiter. Das für alle Geschäftsbereiche der Stadt angewendete Markenprofil habe «wesentlich zur erhöhten Wahrnehmung und effizienten und klaren Kommunikation beigetragen». Und die im Alltag erfahrene Akzeptanz des gestalterischen Auftritts sei erfreulich hoch.