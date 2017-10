Wenn sich die Bäume an der Limmat gelb-rot färben und sich der Duft von Marroni in der Badstrasse verbreitet, weiss man: Der Herbst ist wieder in der Stadt. Im Moment begeistert er Baden neben dem bunten Gewand mit Sonnenstrahlen und blauem Himmel. Diese Gelegenheit lassen sich die Badener nicht entgehen und nutzen sie für ein Glace im Casinopark oder einen Spaziergang an der Limmat.