Im Trubel um die neue Kunst am Bau am Schulhausplatz, die Gummi-Säule des Künstlers Kilian Rüthemann, gingen sie fast vergessen: Nur ein paar Schritte weiter, am frisch renovierten Haus zum Glas, hängen seit Anfang Juli wieder acht Fratzengesichter. Vor dem Schulhausplatz-Umbau speisten sie den Brunnen vor dem Haus zum Glas. Lange war unklar, was mit den Fratzen geschieht. Der alte Brunnen vor dem «Glas» musste der neuen Cordulapassage weichen. Eine Idee war, sie ins Historische Museum zu geben. Jetzt hängen die Gestalten wieder für jedermann sichtbar über dem Platz, etwas höher als früher, nur Wasser speien sie keines mehr.

Geschaffen hat sie 1898 der badische Bildhauer Oskar Alexander Kiefer. Er war um 1900 einer der gefragtesten Plastiker in Süddeutschland und war eng befreundet mit dem Badener Architekturprofessor Karl Moser, der in Karlsruhe das Architekturbüro Curjel & Moser leitete. An Mosers Bauten konnte Kiefer zahlreiche Plastiken realisieren – etwa an der Lutherkirche in Karlsruhe, am Kunsthaus Zürich oder am Badischen Bahnhof in Basel.

Vom Westturm der Römerburg

In Baden baute Moser 1898 für BBC-Gründer Charles E. L. Brown die Villa Römerburg an der Römerstrasse. Kiefer schuf die Fratzen als Zierde für die Türme des imposanten Hauses. Ursprünglich waren es 13 Fratzen, aus Savoyer Sandstein gemeisselt: ein Frauengesicht, verzerrte Dämonengesichter, eine Eule, Affen und Löwen.