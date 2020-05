Baden erwacht aus dem Corona-Shutdown – so bereiten sich die Läden auf den Montag vor

Nun steigt der Puls wieder in der selbst ernannten «lebensfrohen Stadt». Im alten Friedhofpark an der Bruggerstrasse wird abends wieder Tischtennis gespielt, Musik gehört, ein Bierchen getrunken. Auf dem unteren Bahnhofplatz, wo die Stadt die Sitzbänke wieder zur Benützung freigegeben hat, trifft man sich zum Mittagessen. Die beiden grossen Einkaufsstrassen, die Weite Gasse und die Badstrasse, sind fast wie früher Flanierzonen. Zwar gälte die Abstandsempfehlung von zwei Metern zur Eindämmung des Coronavirus auch hier nach wie vor, doch die Nonchalance hat bei nicht wenigen die Vorsicht vertrieben.

Auf dem Areal vor dem AZ-Hochhaus in Baden herrscht wieder Courant normal. Wer einen der Parkplätze ergattern will, braucht Glück oder Geduld. Im März und April, als die Empfehlung des Bundesrates galt, wenn möglich zu Hause zu bleiben, hätten Busse hier quer parkieren können. Es gab Augenblicke, da war Baden wie tot.

Am Rand der beiden Gassen, in den Läden, bereiten sich die Besitzer derweil auf die Wiedereröffnung am Montag vor. Die Vorfreude ist da, doch die Verunsicherung raubt ihr noch an Kraft. «Wir freuen uns natürlich sehr auf unsere Kunden und darauf, sie wieder hier im Laden beraten zu können», sagt Laurin Jäggi, Geschäftsführer der Buchhandlung Librium am Theaterplatz. «Gleichzeitig wissen wir nicht, was auf uns zukommt, wie viele Kunden in den Laden kommen werden.»

Es sei ein wenig paradox: Einerseits hoffe er auf so viele Kunden wie möglich. Andererseits hätten er und sein Team auch Respekt, «weil wir erst noch lernen müssen, den neuen Alltag hier im Laden zu bewältigen, mit den Abstandsregeln.» In den vergangenen Wochen erhielt das Librium-­Team erfreulicherweise viele Bestellungen für den Versand von Büchern, ein Teil des Umsatzverlustes konnte so wettgemacht werden. «Aber wir verdienen natürlich weniger an einem Buch, das wir einpacken, verschicken und für das wir eine Rechnung schreiben müssen, als wenn wir es hier im Laden verkaufen können.»