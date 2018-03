Das Projekt ist allerdings noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Die offene Bühne könne nur partnerschaftlich mit den künftigen Geschäftsmietern in der Unterführung und der Gewerbe- und Detaillistenvereinigung City Com Baden bewirtschaftet werden, sagt Obrist. «Die City Com Baden hat uns bereits signalisiert, das Projekt zu unterstützen.» Mit den künftigen Mietern in der Fussgängerpassage führe man Gespräche. «Letztlich muss es für alle ein Gewinn sein.» Die Cordulapassage soll eine belebte Scharnierfunktion zwischen Altstadt und Vorstadt einnehmen, und da könne eine offene Bühne einen wichtigen Beitrag leisten, ist Obrist überzeugt. «Ich hoffe wirklich sehr, dass wir im August oder spätestens im Herbst starten können», sagt Obrist. Ob das Projekt betreffend Akustik und Strassenlärm an diesem Standort funktioniert, wird sich erst dann zeigen. «Natürlich haben sich die involvierten städtischen Abteilungen überlegt, ob das mit der Geräuschkulisse vom Schulhausplatz funktionieren kann.» Die Akustik werde man aber erst abschliessend beurteilen können, wenn tatsächlich jemand vor Ort musiziert. Der Kulturvorsteher fügt an: «Sollte es gar nicht gehen, denken wir an eine Alternative an zentraler Lage vis-à-vis dem Löwenbrunnen.»

Dafür kommt Frank Powers zurück

Als Frank Powers im Herbst 2016 die zweite Anzeige bekam, verabschiedete sich der Singer und Songwriter von den Badener Strassen. Er werde hier auf öffentlichem Grund nicht mehr musizieren. Er hat Wort gehalten. Doch nun zeigt er sich vom Projekt einer öffentlichen Bühne angetan. «Die Idee klingt sehr gut und der Standort wäre zentral.» Er habe befürchtet, dass die Stadt zwar einen Ort finden würde, dieser aber in der Peripherie, abseits der Fussgänger, festgelegt würde. «Die neue Unterführung wäre ein Top-Standort.» Der Strassenlärm vom Schulhausplatz dürfte kein Problem sein, ist Powers überzeugt – und in der Fussgängerpassage wären die Musiker und Künstler vor Regen geschützt. Einzig die Akustik werde man sicher testen müssen. Für Frank Powers steht fest: «Ich muss das auf jeden Fall mal ausprobieren und komme dafür gerne wieder in die Stadt.»