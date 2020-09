«Baden braucht mehr Effizienz und Mut»: Das will Stefan Jaecklin als Stadtrat verbessern

Stefan Jaecklin ist ein Weltenbummler. Er studierte Wirtschaft in Zürich, Tübingen und Singapur, doktorierte in Genf, lebte viele Jahre in London und New York. In den Hochhäusern Manhattans sass der Partner einer Beratungsfirma den CEO’s von Grossfirmen wie Merrill Lynch oder Credit Suisse gegenüber. Warum, in aller Welt, will einer wie er nun Lokalpolitiker in der Kleinstadt Baden werden?

Der 53-Jährige sitzt im Garten des Restaurants Piazza, lässt seinen Blick schweifen und sagt: «Heute würde ich in keinem anderen Land als in der Schweiz leben wollen, und in keiner anderen Stadt als Baden, wo ich aufgewachsen bin.» Seit 2006 wohnt er wieder in der Stadt, «die ich liebe».

Vor vier Jahren wurde er in den Einwohnerrat gewählt. «Ich bin ein politischer Spätzünder. Aber ich habe erkannt, wie viel Gestaltungsspielraum die Lokalpolitik bietet. Und ich kenne keine Stadt, die so überschaubar und gleichzeitig so weltoffen ist und unternehmerisch tickt wie Baden.» Nach einigen politischen Tumulten sei es ruhiger geworden, «doch es fehlt Baden derzeit an Richtung und Dynamik. Ich will die Stadt strategisch nach vorne bringen».

«In der Verwaltung gibt es zu viele Schnittstellen»

Die Fragestellungen in der Lokalpolitik seien dieselben wie bei Unternehmen: «Man kann viel arbeiten, aber nichts erreichen, wenn man keine oder die falschen Ziele hat. Es geht also auch für die Stadt Baden um die Frage, welche Ziele sie sich setzt.» Jaecklin hat als Einwohnerrat schon mehrere Vorstösse eingereicht, die in diese Richtung gehen; er wünscht sich beispielsweise «eine echte Verwaltungsreorganisation», nicht nur einen Feinschliff.

«In Badens Verwaltung gibt es zu viele Schnittstellen, mehr Effizienz, Weitsicht und Mut wären möglich. Unter Ineffizienz leiden alle: Mitarbeiter, Bürger und Steuerzahler.» Zusammenhänge zu verstehen, sei eine seiner Stärken: «Das mache ich seit über 20 Jahren beruflich.»

Sein wohl bekanntester und erfolgreichster Vorstoss bisher: Er forderte Erleichterungen für das Badener Gewerbe in der Coronakrise. Die Stadt soll den Beizen einen Teil des öffentlichen Raums zur Verfügung stellen, damit sie rentabel wirtschaften und gleichzeitig die Mindestabstände einhalten können. Seine Idee wurde sofort umgesetzt.

Die Gastronomie ist dankbar. Und erstaunlich: In der Stadt herrscht, weil viele Tischchen draussen auf den Trottoirs stehen, ein Dolce-Vita-Flair. Ausgerechnet Jaecklin, der manchmal so gezielt und überlegt von Effizienz und Strategie spricht, dass es für manche vielleicht ein wenig trocken klingt, hat damit so viel zu einer lebenswerten Stadt Baden beigetragen, wie schon lange kein Einwohnerrat mehr.