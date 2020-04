Baden besiegt Basel und träumt vom Aufstieg in die Nationalliga A

Die Fussballschweiz ist im Frühling 1998 im Vergleich zu heute eine komplett andere. Teams, die im Jahr 2020 das Mass aller Dinge sind, spielen nicht um den Einzug in die Champions League, sondern in der Auf-/Abstiegsrunde: YB kickt in der Nationalliga B und will aufsteigen. Der FC Basel, nach einer katastrophalen Qualifikation auf Rang 11, tut sich weiterhin schwer und kämpft um den Ligaerhalt.

Am 8. April, einem Mittwoch wie heute, reist Basel mit seinen Stars Maurizio Gaudino (Ex-Frankfurt) und Adrian Knup (Ex-Stuttgart) nach Baden. Die Vorfreude ist riesig: 3450 Fans kommen ins Stadion Esp - Saisonrekord. Der "Blick" berichtet: "Vor dem Stadion herrscht kilometerlanger Stau. Vor dem Wurststand wartet man eine Stunde. Tönt nach Fussball-Provinz - doch nur eine Mannschaft spielte amateurhaft: Basel!"

Knup schiesst Basel auf "holpriger Mischwiese" in Führung

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Adrian Knup schiesst den A-Ligisten bereits in der sechsten Minuten in Führung. "Mit einem herrlichen Schuss aus 17 Metern", so die Basler Zeitung. Der FCB habe die Partie auf der "holprigen Mischwiese", sei's mit Forechecking, sei's mit mehrheitlich gewonnenen Zweikämpfen, zunächst recht souverän kontrolliert. Danach aber habe Basel den "harmlosen, aber sicher nicht ganz formatlosen Gegner" mit unzähligen Ballverlusten aufgebaut. Sechs Minuten vor der Pause glich Abdelaziz Dnibi für Baden aus. "Aus 18 Metern geschossen, der Ball aufgesetzt, und dennoch war's eine Überraschung, dass ihn Stefan Huber nicht parierte", so die Basler Zeitung.

Aufstiegstraum - dank Sponsor und mit Petar Aleksandrov

Baden hatte in jener Saison ohne Zweifel eine der stärksten Mannschaften der Vereinsgeschichte. Im Sturm das Duo Petar Aleksandrov, der nach einem unschönen Abgang in Luzern einen neuen Anlauf nahm, und Gabriel Okolosi (Ex-Basel). Beide kamen in der Winterpause, ebenso wie der brasilianische Manndecker Adriano. Wie konnte sich Baden diese Stars leisten? Ausgerechnet Baden, das seit der Amtsübernahme des Präsidenten Gian-Pietro Bettoni im Jahr 1990 nie Budgets von mehr als einer Millionen Franken hatte? Der "Blick" enthüllte: Die drei Spieler wurden dem Club gratis zur Verfügung gestellt. Keine Leihsumme, keine Lohnkosten! Wie übrigens auch die Ausländer Abdelaziz Dnibi (Mar) und Anderson (Bra). Geldgeber: Ein nobler Sponsor namens Robert Zeiser, Chef von Lipo-Möbel, Spielervermittler und Millionär. Zeiser hat seit einem halben Jahr einen neuen Angestellten in seiner Firma: Den Baden-Präsidenten Bettoni.