Dutzende hat er bis heute verfasst und die besten davon in ein kleines Büchlein gepackt. Geschichten über effiziente Arbeit am stillen Örtchen, Diskussionen über Speck und Bohnen bei der Krampfaderoperation oder über die Sache mit dem Tornado unter der Dusche. Viele sind auch nach seiner Zeit als Redaktor unter dem Pseudonym «Jean» im «Reussboten» und in der Aargauer Zeitung als regelmässige Kolumnen erschienen.

Lieber Zahnarzt als Urologe

«Ich kann vieles ein wenig, aber nichts richtig gut. Das Schreiben jedoch beherrsche ich einigermassen.» Oldani ist bescheiden. Die Geschichten halten nämlich, was sie versprechen: Sie lassen den Leser nicht nur schmunzeln, sondern oft auch lauthals lachen. «Das Schöne am Schreiben ist, dass man immer wieder etwas verändern kann. Mit der Sprache spielen kann. Es ist auch so, dass ich besser schreibe als spreche», sagt Oldani und lacht.

Der erste Mensch, der seine Geschichten jeweils zu Gesicht bekommt, erzählt er, sei seine Frau. Für ihre Kritik ist er stets dankbar, auch wenn sie streng sei: «Sie achtet besonders darauf, dass es nicht zu schlüpfrig wird», sagt Oldani mit todernstem Gesichtsausdruck. Ein Kriterium, welches sich jedoch bei Oldanis persönlicher Lieblingsgeschichte nur knapp durchgesetzt hat: «Dann lieber zum Zahnarzt …» lautet der Titel der Geschichte, welcher gleichzeitig auch seinem Büchlein den Namen gab. Die Geschichte schildert recht anschaulich einen Besuch beim Urologen.