Autokino-Premiere: Ein Kinoabend, an dem man ungestört die Beine hochlegen kann

Auf der Zirkuswiese in Wettingen, kurz nach 19 Uhr. Erst ist nur eine schwarze längliche Plastikwurst zu sehen, die quer über dem Platz liegt. Innert weniger Minuten wird sie aber zur 260-Quadratmeter-Leinwand aufgeblasen sein – und bald davor 140 Autos versammelt, in denen sich maximal zwei Personen dem Film «Green Books» widmen werden.

Es ist der erste von vier Abenden der Autokino-Premiere in Wettingen, organisiert vom Event-Team von Radio Argovia, als Alternative zum ausgefallenen Argovia Fäscht auf dem Birrfeld. Der Anlass hat auch einige Wettingerinnen und Wettinger dazu veranlasst, mit dem Auto zu kommen, obwohl sie gleich in der Nachbarschaft leben. Was bleibt einem auch anderes übrig, wenn man doch einmal erleben will, was man ansonsten nur aus amerikanischen Filmen kennt, in denen sich bevorzugt frisch verliebte Paare im Auto gemeinsam einen Film anschauen? Autokino verspricht einen romantischen Abend.

Kein Wunder also, trifft man am Donnerstagabend auf der Zirkuswiese vor allem Paare.Bis der Film um 21.45 Uhr startet, es endlich genug dunkel ist, dauert es noch ein wenig. Während sich die Leinwand langsam in die Luft erhebt, trudeln um 19.30 Uhr in geordneter Bahn grössere und kleinere Autos ein. Nach Kontrolle der Tickets erhalten die Lenkerinnen und Lenker im Gegenzug die genaue Radiofrequenz, damit man den Film nicht nur sieht, sondern auch hört.

Sicht auf die Leinwand ist störungsfrei

Ein Moment der Wahrheit für die Journalistin in ihrem Volvo älteren Semesters, zwar vorsorglich mit einem kleinen tragbaren Radiogerät ausgerüstet, aber trotzdem in der Hoffnung, dass genau an diesem Abend das alte Kassettenradio, das normalerweise nur ein Rauschen von sich gibt, wieder zum Leben erweckt wird.