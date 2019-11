Ausgedient: Das wird die letzte Telefonkabine der Schweiz sein

Öffnet man die Türe, fühlt man sich um Jahrzehnte zurückversetzt, in jene Zeit, als man ohne die Telefonkabine nicht nach Hause telefonieren konnte. Das Innere sieht noch aus wie damals in den 80er- oder 90er-Jahren: Roter Hörer, silbriger Münzkasten und Infotafel an der Wand mit Nummern, die dank des Internets niemand mehr braucht, wie etwa die 164, unter der man die aktuellsten Sportresultate erfährt.

Am Donnerstag teilte die Swisscom mit: Ende Monat wird es in der Schweiz keine Telefonkabinen mehr geben. 1995 gab es noch 58 000. Als allerletzte des Landes wird am 28. November diejenige in Baden abmontiert. Sie steht im Kappelerhofquartier. «Ich kann mich nicht erinnern, dass hier in den vergangenen Jahren jemand telefoniert hat», sagt ein Nachbar, der gerade beim Kiosk einkauft.