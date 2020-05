Ausgang im Aargau: Haben die Beteiligten aus der Kritik an den Partyexzessen gelernt?

Seit dem 11. Mai dürfen Bars und Restaurants zwar wieder Kunden bedienen, aber nur unter der Bedingung, dass sie die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit einhalten: maximal vier Personen an einem Tisch, dazwischen Abstände von zwei Metern oder Trennwände. Desinfizieren der Tische und Stühle bei jedem Tischwechsel. Stehplätze verboten.

In Aarau und Basel zeigte sich letztes Wochenende, wie schwierig es sein kann, Konzepte wie diese in der Praxis umzusetzen. Vor allem dann, wenn schönes Wetter, ausgangsdeprivierte Menschen, Alkohol und Infektionsschutzmassnahmen zusammentreffen. Bilder vom «Platzhirsch» in Aarau und der Steinenvorstadt in Basel zeigen dichtes Gedränge; die Polizei musste mehrfach ausrücken, sprach Verwarnungen aus und verteilte Bussen.

Wo hört die Beiz auf und wo beginnt der öffentliche Raum?

Auch in Baden hatten sich die Menschen letztes Wochenende nach Ausgang gesehnt. Dreimal hatte Nicole Brack, die Inhaberin der «Walter»-Bar in der Weiten Gasse, die Polizei da. Die Tische, an denen am Mittwochabend vor Auffahrt jeweils zwei bis vier Personen sitzen, verteilen sich bis weit um die Bar herum. «Um die geforderten Abstände zwischen den Tischen zu gewähren, zeigte sich die Stadt Baden freundlicherweise so kulant, den Bereich für die Aussenbestuhlung zu vergrössern», sagt Nicole Brack.