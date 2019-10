Aus dem Café wird ein Restaurant: Die ehemaligen «Rose»-Wirte ziehen ins Langhaus

Keiner, der sich in der Badener Gastroszene etwas auskennt, geschweige denn die «Rose»-Stammgäste konnten verstehen, dass das Wirtepaar Bergan und Erdal Dogan das traditionsreiche Restaurant in der Weiten Gasse im März dieses Jahres nach nicht einmal zwei Jahren bereits wieder verlassen mussten.

Dogans hatten das Restaurant im Sommer 2017 nach dem überraschenden Tod des langjährigen Wirts Urs Eggenschwiler übernommen und sich schnell einen guten Ruf und vor allem eine treue Stammkundschaft aufgebaut.

Das Restaurant Rose ist eines der ältesten Wirtshäuser der Stadt Baden. Das spätgotische Haus an der Weiten Gasse stammt aus dem Jahr 1433. Bierbrauer Hans Müller-Hauser kaufte das Haus 1906 und liess es 1947 renovieren. Doch Anfang dieses Jahres hat die Brauerei Müller im Auftrag der Eigentümerin – einer Nachfahrin der Bierbrauerfamilie – einen neuen Besitzer gefunden.

Es handelt sich um keinen Unbekannten: Die Rede ist vom Unternehmer Markus Schön aus Turgi, der das ehemalige Reformhaus am Löwenplatz umgebaut hat und zudem im Sommer 2018 das zwischenzeitlich von seiner Frau geführte Bistro «Delicia» und eine neue Bar namens «Walter» eröffnete. Weil Schön die «Rose» selber respektive «mit eigenen Leuten» betreiben will, mussten Dogans den Betrieb in der Weiten Gasse schweren Herzens aufgeben.

Neuer Standort: Weniger Charme, und doch viele Vorteile

Doch nun haben sie wieder allen Grund zur Freude. Im Langhaus werden sie schon bald ihr neues Restaurant eröffnen – und zwar in den Räumlichkeiten, wo sich bis Anfang Juni das Café Delise befand. Nachdem der Bäckerunternehmer Dominik Frei den «Himmel» Anfang Jahr gekauft hatte, entschied er sich einige Monate später, die «Delise»-Filiale zu schliessen.

«Nachdem wir in der ‹Rose› in Baden aufgehört hatten, erhielten wir zwar viele Angebote von Dorfbeizen. Doch für uns war klar, dass wir – auch wegen unserer Stammkundschaft, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben – in Baden bleiben wollten», sagt Bergan Dogan. «Der Zufall wollte es dann, dass ich und mein Mann am gleichen Tag am damals schon geschlossenen Café Delise vorbeigingen und für uns dachten, das wäre ein guter Standort für ein mögliches Restaurant», erinnert sich Dogan.

In der Folge sei man auf die Eigentümerin, die Credit Suisse, zugegangen und habe zusammen mit einem Businessplan das Interesse an den Räumlichkeiten präsentiert. «Der Mietpreis ist zwar nicht ohne, aber wir sind überzeugt, dass es mit unserem Konzept an diesem Standort aufgeht», sagt Began Dogan.