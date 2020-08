Augen auf und weg: Dank dieser Kunstwerke in die Ferne reisen

Noch nie war in die Ferne reisen so schwer wie in diesem Jahr. Inlandreisen sind umso beliebter. Für diejenigen, denen das nicht reicht, gibt es jetzt eine Alternative, die beweist, dass man nicht unbedingt in einen Flieger steigen muss, um das richtige Feriengefühl zu bekommen. Denn streng genommen, muss man die eigenen vier Wände gar nicht erst verlassen. So die Message, die aktuell im Trudelhaus Baden vermittelt werden soll.

Unter dem Namen «Reisen» stellen fünf Künstler Bilder, Objekte, Videoaufnahmen und Gemälde aus. Und sie alle haben eins gemeinsam: Sie sollen die Betrachterin in eine andere Welt katapultieren. «Der Zuschauer kann durch die Kunst auf seine ganz eigene Art reisen», sagt Kurator Christian Greutmann. Dass die Ausstellung gerade jetzt, in Zeiten von Corona, als Trostpflaster für die abgesagten Reisen gelten kann, sei keine Absicht gewesen. «Die Ausstellung ist schon seit über einem Jahr in Planung. Es ist Zufall, aber es passt wirklich perfekt», sagt Greutmann.

Grillen im Koffer und Vögel im Zimmer

Draussen sind es 32 Grad, die Sonne brennt auf der Haut, und die Sonnenstrahlen erhellen das Trudelhaus in Baden. Im Kontrast dagegen steht das überdimensional grosse Bild, das einem gleich als erstes ins Auge fällt. Dunkelheit, viel schwarz und nur ganz wenig Licht. «Irgendwo in der Normandie» soll das Bild von Claudio Moser entstanden sein, sagt Kuratorin Esther Amrein.