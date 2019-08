Viele Menschen haben sich vor dem Wettinger Rathaus eingefunden: Sponsoren, Mitglieder des «Atmosphäre»-OKs in gelben T-Shirts, Taufgäste. Unter ihnen auch Frau Gemeindeammann Susanne Voser (CVP) aus Neuenhof und Regierungsrat Markus Dieth (CVP). Auch er hat sich ins gelbe «Atmosphäre»-Leibchen gestürzt. Selbstverständlich ist der Götti – Gemeindeammann Roland Kuster (CVP) – da. Auch das Apéro-Buffet ist bereit. Nur der Täufling scheint auf sich warten zu lassen. Marco Bieri vom Organisationskomitee beruhigt: «Er ist unterwegs».

Und dann taucht er endlich auf, der auffällig gelb-blaue RVBW-Bus mit dem Logo von «Atmosphäre», dem Fest zu 975 Jahre Wettingen, das – zu diesem Augenblick – in genau 365 Tagen, nämlich am 14. August 2020, definitiv starten wird. Beim OK weiss man, wie mans spannend macht. Der Bus jedenfalls dreht eine Ehrenrunde um zwei Kreisel bevor ihn RVBW-Chauffeuse Melanie Potisk zur baldigen Taufe auf den Rathausplatz lenkt.

«Superplattform» dank RVBW

OK-Präsident Paul Koller und Vizepräsidentin Ursula Oeschger begrüssen die Taufgesellschaft. Der besondere Willkommensgruss des OK-Präsidenten gilt dem «Busgötti». Als Vater des Anlasses, so Paul Koller, habe sich Roland Kuster schon «vor zwei Jahren mit ersten Festivitäten hinausgelehnt.