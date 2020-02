Auch Petrus hat sich das Fasnachtsmotto zu Herzen genommen

De Schneemaa sucht Schnee»: Diesen Spruch hielt ein als Schneemann verkleidetes Kind am grossen Fasnachtsumzug durch die Badener Innenstadt auf einem Kartonschild in die Höhe. In der Tat war am Sonntag – wie im Mittelland schon den ganzen Winter – von Schnee weit und breit keine Spur. Im Gegenteil: Wie schon im Vorjahr, blies auch am Sonntag ein mildes, knapp 16 Grad warmes Lüftchen durch Badens Strassen.

Das Frühlingswetter passte somit perfekt zum Badener Fasnachtsmotto 2020 «Heisse Brünne», das sich nebst den warmen Thermalquellen den steigenden Temperaturen und somit dem Thema Klimaerwärmung widmet. So kritisch diese Entwicklung auch verfolgt werden muss, am Sonntag waren wohl gerade die milden Temperaturen Grund dafür, dass der Fasnachtsumzug auch heuer derart viel Publikum anlockte.