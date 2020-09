Auch kein Chlausmarkt in diesem Jahr

Nach der Absage der beiden Flohmärkte wird nun auch der Chlausmarkt vom Freitag, 4. Dezember, abgesagt, schreibt die Marktkommission Mellingen in einer Mitteilung. «Die von BAG und Kanton verlangten Vorschriften machten es uns unmöglich, diese in einem für alle Beteiligten vernünftigen Rahmen durchzuführen», lautet die Begründung der Marktkommission.

Die Daten für das nächste Jahr wurden wie folgt festgelegt: Frühlingsflohmarkt am Sonntag, 30. Mai 2021, Herbstflohmarkt am Sonntag, 12. September 2021, und den Chlausmarkt am Freitag, 3. Dezember 2021. (az)