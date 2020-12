Auch die Coronakrise stoppt ihn nicht: Dieser Aargauer spendet zum 200. Mal sein Blut

Anton Götschi erinnert sich genau an sein «erstes Mal» beim Blutspenden. «Es war in der Rekrutenschule in Liestal am 8. August 1968, ein Datum, das man nicht vergisst», erzählt der rüstige und im Geiste hellwache Pensionär mit einem schalkhaften Lächeln. Inzwischen sind 52 Jahre ins Land gezogen. Götschi ging seither alle drei Monate zum Blutspenden, seit über 40 Jahren im Kantonsspital Baden. «Aus Hilfe und Respekt gegenüber den Mitmenschen», erklärt er seine Motivation, der im solothurnischen Laupersdorf aufwuchs und seit Jahrzehnten in Remetschwil wohnt. So ging er kürzlich, am Geburtstag seines Vaters, zum 200. Mal ins Spital, um den Lebenssaft zu spenden. «Anfänglich war mir das nicht derart bewusst, dann wurde mir aber klar, dass Blutspenden bedeutet, solidarisch zu sein mit Patienten», erklärt der Rentner, ehe bei ihm sein Studium als Historiker durchschlägt und er augenzwinkernd ergänzt: «Das Blutspenden dient auch der Blutauffrischung wie der Aderlass zur Zeit des berühmten Schweizer Arztes Paracelsus im 16. Jahrhundert.» Die Solidarität des 71-Jährigen zeigt sich auch darin, dass er die Geschenke der Stiftung Blutspende SRK Aargau-Solothurn zu seinen jeweiligen Blutspende-Jubiläen der Kinderkrebsforschung in Aarau spendet. Mittlerweile hat Anton Götschi 13 Blutspende-Ausweise voll – rekordverdächtig. Dass er routiniert ist, merkt man schnell. Der regelmässige Kinogänger legt sich hin, die vielen Einstiche in die Venen sind leicht zu sehen. Ein kurzer Stich, und schon fliesst sein Blut. Rund 450 ml werden Götschi und allen anderen Blutspendern jeweils abgenommen. Dazu kommen vier kleine Teströhrchen, was insgesamt knapp einen halben Liter ergibt:

Nach sechs bis acht Wochen hat der Körper diesen Verlust wieder ausgeglichen. Und nach drei Monaten können alle Männer wiederkommen – so wie Götschi. «In all den Jahren ist Blutspenden für mich eine Leidenschaft geworden», meint der Liebhaber klassischer Musik, der lange in einem Korrektorat und Lektorat arbeitete und früher auch mal kurz Latein auf dem Mutschellen unterrichtete. Grosse Veränderungen hat der leidenschaftliche Sänger in all den Jahren nicht bemerkt, abgesehen natürlich von neueren, präziseren Geräten. «Aber anzapfen ist und bleibt anzapfen», meint er lächelnd, als die Prozedur nach einigen Minuten vorbei ist. Er ergänzt:

Ich bin dankbar, dass ich aufgrund meiner Gesundheit diese Hilfe schon seit so vielen Jahren anbieten kann.