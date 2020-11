Ansichtssache: Welcher Arsch will hier sitzen?

Welcher Arsch will hier sitzen? Uns vertreibt nicht das Regenwasser auf der Bank, uns irritiert ein Paradox: Weshalb lädt man mit «zeitgemässer Bespielung» des öffentlichen Raums die Willigen und Müden ein, zu verweilen – theoretisch –, indem man sie – praktisch – vergrault? Oder geht’s um den Schein, ums Design?

Am Schmiedeplatz Baden (eigentlich eine Strasse) haben uns beim «Werkk» diese Bänke abgeschreckt – sofern es welche sind, keine Sarkophage. Nein, nicht lustig, für niemanden. Vermutlich nennt die Branche das gleichwohl «originell»: Beton und Holzpalette «antworten spielerisch auf das einstige Industrie-Ambiente» und so weiter im Bla-bla. Tut was für den Menschen! Haltet ihn vor Augen, nicht euren Kick und Pfiff.Bild: mad.