Im März 1984 reisten der 24-jährige Andy Swallow und seine beiden ICF-Freunde, Danny Harrison und Dave Ludford, von London via Deutschland in die Schweiz. Sie hatten es auf Kleiderläden abgesehen. Ihr Ziel: Die neusten Modelle klauen, die erst später in England erhältlich waren und dementsprechend viel Geld auf dem Schwarzmarkt abwarfen.

In einem Laden in Baden erwischte sie die Polizei, und ihr Beutezug nahm ein Ende. Den 16-jährigen Harrison buchteten die Gesetzeshüter auf der Polizeistation ein, Ludford kam in ein anderes Gefängnis. Swallow warfen sie in den Turm.

Spät abends wurde Swallow Treppe um Treppe in die obersten Zellen hinaufgeführt. Es war kalt und es stank nach feuchtem Holz. «Die alten Steinwände erinnerten mich an Dracula-Filme», sagt Swallow.

Gefängniswärter Urs Kunz sprach kein Englisch, brachte dem Gefangenen aber eine Flasche Orangensaft. «In meinen Briefen nannte ich ihn ‹Schnäuzer› – wegen seines langen, gezwirbelten Schnurrbartes», sagt Swallow.

Seine Zelle war ausgestattet mit einem Bett, einem Tisch, einem Stuhl und einem Eimer für die Notdurft. Die Feuchtigkeit liess schon damals die Farbe an den Wänden abblättern. Tag und Nacht brannte das grelle Licht über dem Bett, jede Stunde läuteten die Glocken unter der Turmspitze. «Das brachte mich fast um den Verstand.»