Ana G. Voellmin ist für die Kirchenpflege der ganzen Kirchgemeinde verantwortlich, nachdem Paul Bruderer auf Ende der Amtsperiode als Präsident zurücktrat. Die Kirchgemeinde Baden besteht aus vier Teilkirchgemeinden. Die grösste ist Baden-Ennetbaden inkluslive Dättwil und Rütihof mit rund 4500 Mitgliedern. Die Teilkirchgemeinden Ehrendingen-Freienwil, Obersiggenthal und Untersiggenthal komplettieren den Bund.

Voellmin wirkte zuvor als Kirchenpflegerin und Co-Präsidentin in Baden-Ennetbaden. Die komplexe Struktur bringt einiges an Organisationsbedarf und Verantwortung mit sich, ist sich die 58-Jährige bewusst. Sie habe sich für das Amt zur Verfügung gestellt, weil diese Führungsaufgabe sie reize, sagt Voellmin: «Ich treffe eine im Grundsatz gut funktionierende Organisation vor. Und ich erkenne natürlich da und dort auch Verbesserungspotenzial. So stellt sich zum Beispiel bei der Aufgabenverteilung die Frage, wie viel Administration eine Pfarrperson selbst erledigen und wie viel das Sekretariat übernehmen soll.» Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Kommunikation intern und extern, die sie stärken will.

Näher ans Volk

Am meisten freut sich Voellmin auf das Projekt Gemeindeentwicklung, welches an der Kirchgemeindeversammlung im Juni zur Abstimmung gelangt. Mit diesem soll das Selbstverständnis der Kirche Baden gestärkt werden. «Die Kirche von heute steht vor ganz anderen Herausforderungen als jene vor 60 Jahren. Damals wurde die Kirche als wichtiger öffentlicher Player wahrgenommen.» Heute werde die Kirche nicht mehr automatisch angefragt bei Wertediskussionen. Das würden Experten von Psychologie bis Politik machen.