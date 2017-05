Von Freitag bis Sonntag findet in 29 Schweizer Städten und Gemeinden «Das Tanzfest» statt – auch in Baden werden die Hüften geschwungen. Bereits zum achten Mal werden Partys organisiert, Workshops durchgeführt, Schnupperkurse angeboten und natürlich Performances aufgeführt.

Der Startschuss für die Riesen-Party ist die Salsa-Night im Hotel Du Parc am Freitagabend. Am Samstagmorgen um 10 Uhr geht es weiter mit Schaufensterparcours: Von der Weiten Gasse über den Theaterplatz bis in die Badstrasse nutzen und interpretieren professionelle Tänzerinnen und Tänzer unterschiedliche Schaufensterauslagen. Auf dem unteren Bahnhofplatz können Shows und Workshops besucht werden und nachts kann im Provisorium zu den kultigsten Songs aus allen bekannten Tanzfilmen bis zum Morgengrauen durchgetanzt werden. Am Sonntag warten dann diverse Schnupperkurse darauf, besucht zu werden. Ohne Anmeldung oder Vorkenntnisse können Salsa Cubana, Discofox, Hip-Hop und viele andere Tanzstile ausprobiert werden.

«Tanzen verbindet», sagt Connie Fauver, Koordinatorin von «Das Tanzfest» in Baden. «Durch die Musik und die Bewegung kommt man sich automatisch näher. Es ist eine Art der Kommunikation, die kulturübergreifend funktioniert.» Das Schönste allerdings seien für sie jedes Jahr wieder die Reaktionen des Publikums. «Insbesondere, wenn dieses allmählich anfängt, mitzutanzen, freue ich mich unheimlich. Es ist immer wieder grossartig zu sehen, wie ansteckend das Tanzen ist.»

«Das Tanzfest» Baden: Vom 5. bis 7. Mai. Sämtliche Anlässe können mit einem Tanzpass für 15 Franken besucht werden, wird vor Ort verkauft. Programm unter www.dastanzfest.ch/baden