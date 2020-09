«Am Leuchtturm Gartenstadt festhalten und weiterbauen»: Gemeinderat beantwortet Petition

Neu- und Ersatzbauten weisen oft eine massive Klotzform auf, mit maximaler Grundstücksnutzung und wenig Sensibilität betreffend Naturraum, so die Kritik. Die Petitionäre schlugen etwa die Volkswahl der Ortsbildkommission vor, den Einbezug von Quartiervereinen oder Stellungnahmen der Gemeinde zu Grossbauprojekten.

«Die Gartenstadt wird von der Gemeinde aktiv beworben. Das darf aber nicht eine hohle These oder ein blosses Marketinginstrument bleiben», schrieben Christian Vogelbacher und Ursula Moor in der Petition «Erhaltung der Gartenstadt Wettingen» . 229 Personen haben diese auf der Petitio.ch unterstützt. Im Siedlungsgebiet sei seit Jahren ein uniformes Bauen zu beobachten. Das lasse für attraktive Freiräume, geschweige denn abwechslungsreiche Gärten, keinen Platz mehr.

Gemeinde setzt wichtiges Freiraumkonzept ein

Nun hat der Gemeinderat auf die Petition geantwortet. «Ein Legislaturziel der laufenden Amtsperiode ist, am Leuchtturm Gartenstadt festzuhalten und weiterzubauen.» Der Gemeinderat verweist auf das Freiraumkonzept, das die Bau- und Planungsabteilung bei all ihren Tätigkeiten einsetze. Dazu gehört die Auslegung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Das Instrument werde bei der Projektierung und Beurteilung von Bauvorhaben verwendet. Als Beispiele nennt der Gemeinderat die Projekte Dorfbach und Lugibach.

Einzelne Gärten seien mit den Gestaltungsplänen Dorf und Klosterhalbinsel gesichert. «Ob die Sicherung in dieser Form ausreichend ist, wird im Rahmen der BNO-Revision zu prüfen sein», kündigt der Gemeinderat an. Und ergänzt zu diesem Thema: «Ob sich der Erhalt weiterer Gartenanlagen tatsächlich aufdrängt, müsste geprüft werden.» Die Gärten befinden sich in der Bauzone. Es gelte zu verhindern, dass der Erhalt von Gartenanlagen zu einer Nutzungsreduktion führe, warnt der Gemeinderat. «Im Einzelfall hätte dies eine Enteignung mit entsprechender Entschädigung zur Folge.»