Der Einwohnerrat hat am Donnerstagabend den Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde und der St. Bernhard AG einstimmig genehmigt.

Damit kommt das geplante Neubauprojekt des Alterszentrums St. Bernhard im Langäcker in Wettingen einen wichtigen Schritt weiter. Die Voreingabe des Baugesuchs ist bereits bewilligt. Mitte 2018 ist der Spatenstich geplant und im Juli 2020 soll der Wohnsitz des Alterszentrums vom bisherigen Standort an der Rebbergstrasse am Herrenberg in den Neubau im Langäcker verlegt werden.

Im neuen Alterszentrum wird es 123 Einzelzimmer geben und zusätzlich 45 Wohnungen, die direkt ins Pflegezentrum integriert sind.

Auch der Umzonung im Gebiet Rebbergstrasse stimmte der Einwohnerrat einstimmig zu. Das Alterszentrum liegt heute in einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Mit dem Umzug des "St. Bernhard" soll das Gebiet des heutige Standortes in eine zweigeschossige Hangwohnzone umgezont werden.

