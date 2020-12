«Als wäre mein Herz eine alte Batterie»: So geht es dem Badener Marc Halter acht Monate nach dem Corona-Koma

Man kann auch schwer an Corona erkranken, ohne einer Risikogruppe anzugehören: Marc Halter, 49 Jahre alt, Lehrer aus Baden, war im Frühling einer der ersten Menschen im Aargau, die öffentlich über ihre Erkrankung sprachen. Anfang März – Schulen, Restaurants und Läden waren noch offen – hatte er schwere Grippesymptome. Seine Hausärztin überwies ihn mit der Diagnose Lungenentzündung ins Kantonsspital Baden. Dort wurde er positiv auf Covid-19 getestet, war acht Tage lang im Koma, kämpfte um sein Leben.

Er stelle sich auf einen langen Genesungsweg ein, sagte er, als er wieder zu Hause war. Und heute, rund acht Monate später? «Es geht mir im Vergleich zum April besser. Ich arbeite wieder als Primarlehrer – aber nach wie vor nur mit einem Zwanzig-Prozent-Pensum, zweimal drei Lektionen am Stück. Danach bin ich total durch, erschöpft», erzählt Halter am Telefon. «Am Morgen, wenn ich erwache, fühle ich mich ganz normal. Bald aber geht jeweils die Energie aus. Es fühlt sich fast jeden Tag so an, als wäre mein Herz eine alte Batterie, die noch funktioniert, aber plötzlich ganz schwach wird.»

Im Laufe des Jahres liess er sich von unten bis oben durchchecken. Halter und seine Ärzte wollten wissen, ob er nicht vielleicht doch an einer Vorerkrankung litt, von der man nichts wusste. «Aber nichts wurde gefunden. Es stellte sich aber heraus, dass das Coronavirus zu einer Entzündung des Herzmuskels geführt hat. Dies ist wohl mit ein Grund dafür, dass ich mich noch immer nicht fit fühle.»