Das Foto zeigt den Ur-Badener René H. Spahn damals als zweijähriger Junge im Kinderwagen zusammen mit seiner Mutter und Frau Gallmann, die Schwiegermutter von Karl Kobelt, der von 1941 bis 1954 Bundesrat war. Spahn, der seit 72 Jahren an der Zürcherstrasse in Baden zu Hause ist, mag sich noch ganz knapp daran erinnern, weil er von Frau Gallmann ein «Netzli mit Gummibällen» erhalten habe. Das Badenfahrt-Virus hatte Spahn in die Wiege gelegt erhalten. An den Badenfahrten engagierte er sich jeweils an vorderster Front mit dem Quartierverein Chrüzliberg. Er werde selbstverständlich auch an dieser Badenfahrt oft anzutreffen sein, auch wenn nicht mehr so engagiert wie früher, sagte er.