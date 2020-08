Aldi vergrössert Filiale in Fislisbach massiv – und sie sieht jetzt komplett anders aus

Zehn Wochen dauerte der Umbau – heute nun hat Aldi Suisse seine Filiale in Fislisbach wiedereröffnet. «Ich freue mich extrem, wie wenn ich mein eigenes Geschäft eröffnen würde», sagt Regionalverkaufsleiterin Leutrime Spahiu, 26.

Die Betriebsökonomin ist seit drei Jahren bei Aldi und verantwortlich für vier Aargauer Filialen. Für Fislisbach ist sie seit Anfang 2019 zuständig. Zum Verkaufsteam gehören 13 Mitarbeitende. Die meisten arbeiten in einem flexiblen Teilzeitpensum.

Neu 1300 Quadratmeter

Aldi hat in den Umbau der Filiale Fislisbach rund 800’000 Franken investiert. Der Discounter hat das benachbarte Lokal zur Miete übernommen, nachdem Matratzen-Concorde dort auszogen war. Die Verkaufsfläche der Filiale vergrösserte sich somit von 900 auf 1300 Quadratmeter um fast 50 Prozent. Sie ist nun so gross wie in einer Dreifach-Sporthalle.