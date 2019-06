Kommenden Pfingstmontag steht zum ersten Mal seit drei Jahren wieder das Baldegg-Schwinget an. Dieser traditionsreiche Anlass fand 1918 zum ersten Mal statt und wird seither alle zwei bis drei Jahre durchgeführt. Auch OK-Präsident Nik Rymann freut sich zwar auf das Schwingfest.

Aber in seine Vorfreude mischt sich Ärger. Ärger über die «Baldegg»-Wirte: «Wie schon 2016 führen wir auch dieses Jahr das Schwinget nicht auf der Wiese oben, gleich neben dem Restaurant Baldegg durch, obwohl sich dieser Standort während Jahren als ideal erwiesen hat.» Stattdessen werde man auch heuer das Baldegg-Schwinget etwas weiter unten beim Hof seines Bruders durchführen.

Doch wie kam es zu dieser «Züglete»? «Nach dem vorletzten Schwinget 2013 kamen die ‹Baldegg›-Wirte auf mich zu und äusserten ihre Unzufriedenheit», so Rymann. So würden die Schwingfans unter anderem viele Parkplätze in Beschlag nehmen und beim Betreten des Restaurants viel Sägemehl in das Lokal bringen. «Vor drei Jahren dann verlangten sie auch noch pauschal 250 Franken für den Strom, da entschied sich das OK, dass wir das nicht mehr mitmachen», blickt Rymann zurück.