Achtung Blitzer: Morgen geht der erste fixe Blechpolizist im Aargau in Betrieb

Trotz grossem Widerstand stehen seit Anfang Mai drei Blechpolizisten in Baden. Die erste stationäre Radarfalle im Aargau. Noch blitzt es nicht an der Gstühl-Kreuzung. Bevor die Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Betrieb gehen konnte, musste sie vom Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) geprüft und freigegeben werden. Dies sei nun erfolgt, teilt die Stadt Baden in einer Mitteilung mit.

Ab morgen 9 Uhr wird gebüsst, wer eines der Rotlichter überfährt oder zu schnell unterwegs ist; es gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Die Stadtpolizei Baden erwartet dadurch eine weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit an der stark befahrenen Kreuzung.