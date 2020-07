Abstandhalten und Anstossen: Ein Streifzug durch Baden zeigt das neue Ausgehen

Nach monatelangem Abstandhalten und Anstossen im kleinsten Kreis scheint dieser laue Sommerabend perfekt für einen Streifzug durch die Badener Innenstadt. Den Feierabend haben die meisten schon vor Stunden hinter sich gelassen. Das Wochenende steht kurz bevor, entsprechend ausgelassen ist die Stimmung auf der Gasse.

An unserem ersten Stopp, der ­«Time»-Bar, ist draussen kein Tisch mehr frei. Bei einem kurzen Blick ins Innere sehe ich zwei Polizisten der Stadtpolizei Baden. An der Theke zeigt ihnen eine Angestellte einen dicken Ordner mit hunderten weissen Zetteln. Den ganzen Abend lang werden wir die beiden Beamten immer wieder antreffen. Sie kontrollieren das, was der Kanton vor einer Woche eingeführt hat: Ob die Barbetreiber die Kontaktdaten ihrer Gäste wirklich aufnehmen. Sie tun es freundlich und mit einem Lächeln. Schliesslich halten sich die Bars der ­Bäderstadt an die Verfügung. Eine behördliche Schliessung will niemand riskieren.

Wir beschliessen, vorerst in die nächste Bar zu ziehen. In der weiten Gasse bestellen wir draussen an einem Stehtisch der «Walter»-Bar einen alkoholfreien Drink und ein Glas Weisswein. Inhaberin ­Nicole Brack bringt uns die kühlen Getränke und huscht von einem Tischchen zum nächsten.

Barbetreiber auf die Kooperation der Gäste angewiesen

Die Bar ist gut besucht. Aus dem Inneren erklingt Musik, eine Besucherin mimt den Song nach und lacht. Alles beim Alten, denke ich, ehe die Stadtpolizisten auf ihrem Weg in die nächste Bar hinter uns durchlaufen. Die Ausweispflicht habe in der ersten Woche bereits zu Diskussionen geführt, sagt Nicole Brack. «Es gab Gäste, die partout ihre Daten nicht angeben wollten. Sie sind dann halt aufgestanden und gegangen.» Auf solche Auseinandersetzungen verzichte sie gerne: «Schliesslich lebe ich hiervon.» Zum Glück seien 80Prozent ihrer Gäste aber Stammgäste und entsprechend verständnisvoll.

Als die Gruppe mit der singenden Frau den Tisch verlässt, holt Barkeeperin Marion Blättler das Desinfektionsmittel und wischt den Tisch gründlich ab. Die nächsten Besucher rücken bald nach.

Vor der Bestellung die Personendaten

Wir gehen zurück in die «Time»-­Bar. Das Publikum ist hier eindeutig jünger, die Stimmung ausgelassen wie an einem Urlaubsabend. Am Tisch neben uns teilt sich eine Gruppe junger Männer aus der Region einen Viereinhalbliter-Bierturm. Nur einer von ihnen hält ein Corona in der Hand. Ein Joke?, frage ich. «Das ist das Konter-Corona», scherzt er. Schon bevor wir bestellen können, kommt ein Barkeeper und händigt uns den Zettel für die Personendaten aus, ehe er den Ausweis kontrolliert. Eine Sache, die innert weniger Sekunden erledigt ist. Dem Feeling, mit guten Freunden eins trinken zu gehen, tut es nichts ab. Es wird langsam dunkel. Es ist aber einer dieser Abende, an denen man noch lange draussen sitzen könnte, auch wenn man am nächsten Tag früh aufstehen muss. Eigentlich hat sich nicht viel verändert, denke ich erneut. Ich greife in meine Handtasche, um das Portemonnaie herauszuholen. Nebst Hausschlüsseln und einem Pullover für den Heimweg habe ich ein Zehnerpack Hygienemasken dabei. Die neue Normalität, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist.