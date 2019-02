Baden ohne den «Himmel» – für viele Bewohner der Stadt ein Schock, ein unvorstellbarer Gedanke. Die Nachricht, das vor über 160 Jahren gegründete Traditionsgeschäft stehe kurz vor dem Konkurs, kam für die meisten Badenerinnen und Badener gestern völlig überraschend. Zumal das Café und die Konditorei an bester Lage am Bahnhofplatz meist gut besucht waren. Am Donnerstag waren alle drei Filialen – zwei in Baden, eine in Wettingen – zwar noch offen und teilweise voll besetzt; doch die Öfen in den Backstuben blieben kalt. Unklar ist, wann definitiv Schluss sein wird. Laut Angestellten womöglich bereits heute Freitag – je nachdem, wann der Konkurs eröffnet werde. So habe es der Geschäftsführer den Kadermitarbeitern mitgeteilt. «Ich rechne nicht damit, dass ich am Montag noch arbeiten werde», sagte eine Frau hinter der Theke der Hauptfiliale am Bahnhofplatz.

Verhandlungen mit Konditoren Nach Weihnachten griff «Himmel»-Geschäftsführer Jörg Holstein zum letzten Mittel, um den drohenden Konkurs doch noch abzuwenden: Er führte Gespräche mit zwei bekannten Konditoren aus der Region betreffend eine Übernahme, wie eine Angestellte berichtet und eine weitere gut unterrichtete Person bestätigt. Die beiden Geschäftsführer wurden mehrmals in «Himmel»-Filialen gesichtet. Doch der Deal kam nicht zustande. Geschäftsführer Holstein war auch am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar; er ist gemäss mehreren Angestellten seit einigen Tagen krankgeschrieben.

Derweil warten Angestellte auf den Januar-Lohn. Für viele nichts Neues: In den vergangenen Monaten wurden die Saläre diverser Angestellten jeweils erst mit Verspätung überwiesen. Dies berichten insgesamt vier Angestellte, zwei davon per Mail an die Redaktion, die anderen am Telefon beziehungsweise im Vier-Augen-Gespräch. Der Dezember-Lohn wurde vielen Festangestellten erst in der zweiten Januar-Hälfte ausbezahlt. Einzig die Lehrlinge erhielten die Löhne bis zuletzt pünktlich – dafür leiden sie unter der unklaren Situation betreffend ihre Abschlussprüfungen.

Obschon auch sie nicht wissen, wie lange sie noch im «Himmel» arbeiten können, haben sich diverse Angestellte bereits beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet. Dort bestätigt eine Teamleiterin, dass das «Mobile RAV» in Kontakt mit «Himmel»-Angestellten stehe.

Wie reagiert Erbengemeinschaft? Die Frage, die gestern immer wieder zu hören war: «Wie kann es sein, dass die Finanzen nicht stimmen? Das Café ist immer voll. Oft muss ich sogar auf ein anderes Café ausweichen», sagte ein Gast. Insider vermuten, die beiden kleineren Filialen «Delise» im Langhaus und «Bijou» in Wettingen hätten Probleme bereitet, seien deutlich weniger frequentiert worden als das Hauptgeschäft am Bahnhofplatz 9. Diese Liegenschaft gehört der Erbengemeinschaft Himmel, der fünf Personen angehören. Gemäss einer davon meldeten sich gestern Donnerstag, nach Bekanntwerden des drohenden Konkurses, bereits Nachfolge-Interessenten – darunter auch Konditorei-Unternehmen aus der Region.