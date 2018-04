Sportlich gelang Baden am Wochenende im 1.-Liga-Meisterschaftsspiel gegen Münsingen der Befreiungsschlag: Dank eines 2:1-Auswärtssieges beträgt der Abstand auf die Abstiegsplätze sieben Punkte. Finanziell aber sieht es derzeit alles andere als gut aus für den Traditionsverein, der viele Jahre in der NLB (der heutigen Challenge League) und in der Saison 85/86 sogar eine Saison lang in der NLA (der heutigen Super League) spielte.

Heinz Gassmann, der das Präsidentenamt im Sommer übernehmen wird, nimmt kein Blatt vor den Mund (die AZ berichtete): «Es ist fünf vor zwölf. Es geht um die Existenz des Vereins. Wir müssen dringend liquide werden, uns fehlt ein für unsere Verhältnisse hoher sechsstelliger Betrag.»

Badens Torhüter-Legende Patrick «Budi» Abatangelo (44) erschrickt, als er vom Ausmass der finanziellen Schwierigkeiten erfährt. «Ich wusste nicht, dass es so massive finanzielle Probleme gibt. Ich hoffe schwer, dass es in der Region nun Leute gibt, die dem Verein helfen wollen.»

Abatangelo, der im Stadtteil Rütihof wohnt, stand für Baden über 200 Mal zwischen den Pfosten. «Der FC Baden hat mir viel gegeben, die Verbundenheit zum Verein war immer da und wird nie verschwinden.» Er sei froh, dass Heinz Gassmann das Präsidentenamt nach 2002 bis 2010 nun erneut übernehme.

«Wenn es einer schaffen kann, Baden zu retten, dann Heinz Gassmann. Er ist ein Ehrenmann, der stets sein Wort hält und den Club in- und auswendig kennt. Seine Rückkehr ist das Beste, was Baden passieren konnte. Ich wünsche ihm und dem FC Baden auf jeden Fall viel Erfolg und dass der Verein in Zukunft wieder für positive Schlagzeilen sorgen wird.»

Hodel: «Auf Junioren setzen»

Marc Hodel (47) spielte bereits als Junior beim FC Baden und zu Beginn der 90er-Jahre in der ersten Mannschaft, ehe er eine erfolgreiche Karriere unter anderem bei den Grasshoppers und in der Nationalmannschaft absolvierte. «Wichtig ist, dass die Badener Juniorenabteilungen bestehen bleiben, egal wie es weitergeht», sagt Hodel, dessen Sohn im Badener Nachwuchs spielt.

Der Konkurs beim FC Wettingen im Jahr 1993 sei für viele junge Spieler brutal gewesen, weil danach nicht alle die Möglichkeit hatten, auf ähnlichem Niveau weiter zu trainieren, erinnert er sich. «Das darf in Baden nicht passieren.»

Es müsse wohl einiges schiefgelaufen sein, dass sich der FC Baden verschuldet hat. Er habe das Gefühl, die Identifikation mit dem Verein habe in den vergangenen Jahren stark abgenommen. «Der FC Baden ist leider vielen Leuten egal.» Hodel fände es falsch, wenn nun auf Biegen und Brechen versucht werde, sich Jahr für Jahr in der 1. Liga zu halten, wenn eigentlich das Geld fehle.

«Lieber zurückbuchstabieren, eine Liga tiefer spielen, nur Geld ausgeben, das man hat, und auf eigene Junioren setzen», sagt Hodel. «Ich bin überzeugt, dass nur mit Identifikationsfiguren und eigenen Junioren das Interesse am Verein in der Stadt und der Region wieder steigt, und damit auch die finanzielle Unterstützung.» In diesem Zusammenhang habe er nicht verstanden, weshalb der Verein auf der Trainerbank nicht auf eigene Leute gesetzt habe.

Ponte: «Spass muss Anreiz sein»

Raimondo Ponte (34 Länderspiele für die Schweiz) hatte bereits eine erfolgreiche Spielerkarriere unter anderem bei den Grasshoppers, Nottingham Forest und Bastia absolviert, als er 1988 als Spielertrainer beim NLB-Verein Baden unterschrieb und das Team drei Jahre lang coachte. «Dass Baden von der Schweizer Fussball-Landkarte verschwindet, darf und wird ziemlich sicher nicht passieren.» Damals sei Baden noch eine feste Grösse im Schweizer Profi-Fussball gewesen.

«Heute spielt Baden nur noch in der vierthöchsten Liga, und es ist nicht gesund, dass Hobby-Fussballer bezahlt werden.» Auf diesem Niveau müsste nicht Geld der Anreiz sein, sondern Spass und die Möglichkeit, sich für bessere Teams zu empfehlen, sagt Ponte. «Aber wahrscheinlich geht es nicht anders, weil die Konkurrenten ihre Spieler auch bezahlen. Das Motto der Vereinsspitze müsste dennoch lauten: Nur das Geld ausgeben, das man verdient hat.»

Daniel Gygax spielte als Junior bei Baden, verliess den Club im Alter von 16 und machte danach Karriere beim FCZ, in Lille, Nürnberg und der Schweizer Nationalmannschaft. «Meine ganze Familie ist und war mit dem FC Baden verbunden, meine Tante war Speakerin bei den Heimspielen, auch mein Vater spielte im Verein. Ich hoffe, dass Baden die Probleme überwinden kann.» Was er und Kollegen immer wieder erstaunlich fänden: «Baden ist doch eine wirtschaftlich starke Region, Geld wäre eigentlich da. Nur offenbar leider nicht so sehr für den Fussball.»