Ab Mittwoch wird geblitzt: Erste fixe Rotlicht- und Radarstationen im Aargau gehen in Betrieb

Trotz Widerstand gehen heute die drei Anfang Mai auf der Gstühl-Kreuzung in Baden installierten Blechpolizisten in Betrieb. Je ein Blitzkasten hängt an Kandelabern auf beiden Strassenseiten, ein weiterer wurde in der Strassenmitte montiert. Die Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage wurde vom Eidgenössischen Institut für Metrologie geprüft und ist nun freigegeben worden.