Aargauer Weinhändler will Schweiz erobern: «Sind den umgekehrten Weg als üblich gegangen»

Seit 15 Jahren hat die «Gerstl Weinselektionen AG» ihren Hauptsitz in Spreitenbach. Bisher bot der Weinhändler sein Sortiment aber vorwiegend online und in Partnershops an. Das reicht dem Unternehmen nicht mehr, es geht einen Schritt weiter und eröffnet den ersten eigenen Laden: Im Spreitenbacher Sandäckerquartier, vis-à-vis der Ikea. Dort wurde im April die neue Überbauung Limmatspot eröffnet, in dem sich das Pathé-Kino befindet, vor kurzem eine Bank eine Filiale eingerichtet hat, eine Bar betrieben wird und in den inzwischen auch ein Coiffeursalon eingezogen ist.

Für «Gerstl Weinselektionen» macht der Schritt in den Limmatspot Sinn, sagt Geschäftsführer Roger Maurer: «Wir haben nun schon viele Jahre unsere Büros in Spreitenbach. Mit den neuen Möglichkeiten, die sich im Sandäcker eröffnet haben, war sofort klar, dass hier unser erster eigener Store einziehen soll.» Dieser soll aber erst der Anfang von «Gerstl Wein & Shop» sein. «Dazu möchte ich aber noch nichts Genaueres sagen. Nur so viel: Der nächste Standort ist bereits in Planung», sagt Maurer.