Aargauer Regierungsrat legt Wettinger Budget mit Steuerfuss 95 Prozent fest – wie es das Stimmvolk wollte

Der Aargauer Regierungsrat belässt den Steuerfuss der Gemeinde Wettingen für das Jahr 2020 bei 95 Prozent. Die gesetzlichen Kriterien der Ausgabendeckung und des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts werden bei diesem Steuerfuss für das Budgetjahr 2020 erfüllt, teilt der Kanton mit.

Der Einwohnerrat hatte am 17. Oktober 2019 das Budget mit einem neuen Steuerfuss von 100 Prozent zurückgewiesen, weil nur 2 der 5 Prozente in den Schuldenabbau hätten fliessen sollen. Nach der zweiten Beratung waren es vier Prozent, was die Mehrheit des Einwohnerrats befürwortete. Die Stimmberechtigten von Wettingen aber verwarfen das überarbeitete Budget und den neuen Steuerfuss an der Urne klar - 73 Prozent stimmten dagegen. Deshalb musste der Regierungsrat entscheiden.

Respekt vor Volksentscheid

Die Gegner der Budgetvorlage hatten in erster Linie für die Beibehaltung eines tieferen Steuerfusses plädiert. "Zur Wahrung der Gemeindeautonomie und des Verhältnismässigkeitsprinzips entscheidet der Regierungsrat nur dann gegen die Mehrheit der Stimmenden, wenn sich andernfalls ein gesetzeswidriger Zustand ergeben würde. Dies ist hier nicht der Fall: Mit einem Steuerfuss von 95 Prozent resultiert im Budget 2020 ein – wenn auch geringer – Überschuss", heisst es in einer Mitteilung.

Damit sei das Kriterium der Ausgabendeckung erfüllt. Bei Anwendung dieses Steuerfusses im Budgetjahr und in den Planjahren 2021-2023 resultiere in der massgebenden Periode von 2017-2023 ein kumulierter Überschuss von rund 4,5 Millionen Franken. Damit sei auch das Kriterium des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts erfüllt.

