95'000-Einwohner: Ist Baden auf dem Weg zur Grossstadt?

Dass in der Region über enge Zusammenarbeit, ja Fusionen diskutiert wird, liess die Stadt Baden in ihren Jahreszielen durchblicken. Dort war geheimnisvoll von einer «60'000-Einwohner-Modellstadt» die Rede, ohne dass es Erklärungen gab . Überraschend ist nun offiziell gar von einem Projekt die Rede, von dem noch viel mehr Menschen betroffen sein könnten. Die am Projekt beteiligten Gemeinden «vereinen zusammen 95'424 Einwohnende», heisst es in der Mitteilung.

Wie der Teufel das Weihwasser meiden die offiziellen Sprecher des Projekts das Wort «Fusion». Mit zu vielen Emotionen ist der Begriff in ihren Augen verbunden. Ennetbadens Gemeindeammann Pius Graf (SP) aber äusserte sich am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung unverblümt zur «Modellstadt». Das Projekt sei von 13 Gemeinden mit 95'000 Einwohnern aus dem Bezirk Baden gestartet worden, lanciert von der Stadt Baden. Geprüft werde eine weitere Zusammenarbeit unter den Gemeinden, «bis hin zu einer möglichen Fusion», sagte Pius Graf. Wenige Stunden später folgte die offizielle Mitteilung: «Gemeinsam mehr erreichen – das Projekt Modellstadt ist gestartet.»

Am 4. November 2020 trafen sich die Ammänner von 13 Gemeinden in Baden, sie einigten sich auf das weitere Vorgehen. «Die Modellstadt soll eine theoretische Grundlage mit Zahlen und Fakten schaffen, aus der ersichtlich wird, was sich bei gemeinsamer Erledigung von Arbeiten verändern würde und was nicht sowie welches die ideale Grösse für ein optimales Funktionieren in der Region sein könnte», heisst es.

«Wir wollen Fakten schaffen, nicht mit Emotionen argumentieren»

Die Formulierung tönt technisch – und das ist Absicht, wie Fabian Keller sagt. Der Gemeindeammann von Gebenstorf hat gemeinsam mit Stadtammann Markus Schneider (beide CVP) die Projektleitung übernommen, unterstützt werden sie von einem externen Experten. «Wir wollen nicht mit Emotionen argumentieren, sondern Fakten schaffen auf Basis von theoretisch-mathematischen Erkenntnissen», sagt Keller. «Wir wollen herausfinden, in welchen Bereichen eine enge Zusammenarbeit Sinn macht.» Es gebe Themen, die alle Gemeinden beschäftigen, heisst es in der Mitteilung. Prioritär analysiert und beurteilt werden nun in einem ersten Block die vier Themenbereiche «Behörden, Verwaltung und Organisation», «Finanzen», «Gesundheit, Gesellschaft, Soziales» und «Siedlungsentwicklung, Raumplanung und Mobilität».

Stadtammann Markus Schneider wertet es als «ungemein positives Zeichen», dass sich nicht weniger als 13 Gemeinden bereit erklärt haben, an einem Tisch zu sitzen und Gespräch zu führen. «Wir gingen zuerst von einer kleineren Gruppe aus, darum die Zahl von 60000 Einwohnern in den Jahreszielen», erklärt er.