7,14 Millionen: Mit so vielen Bussen rechnen die Regionalpolizeien im neuen Jahr

Die Regionalpolizeien im Raum Baden erwarten im neuen Jahr höhere Einnahmen durch Ordnungsbussen. Die Behörden haben für das Jahr 2021 insgesamt 7,14 Millionen Franken budgetiert. Mit Abstand am meisten Einnahmen fallen im Strassenverkehr an; einen grossen Teil machen dabei die Bussen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen aus.

Mit Mehreinnahmen rechnet etwa die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal. Waren für das vergangene Jahr 730'000 Franken budgetiert, so sind es nun 40'000 Franken mehr. Grund dafür ist eine angemietete semistationäre Verkehrsüberwachungsanlage, welche laut Polizei-Chef Daniel Schreiber neu zum Einsatz kommt. «Wir werden diese viermal eine Woche lang in unseren zehn Gemeinden aufstellen», sagt er. In den Zuständigkeitsbereich der Regionalpolizei fallen die Gemeinden im Dreieck von Fislisbach, Bellikon und Mägenwil.

Zum Einsatz kommen wird der Automat in einzelnen Gemeinden jeweils ein bis zwei Tage lang. «Es geht uns dabei vor allem darum, dass wir in der Nacht und am Wochenende messen können», sagt Schreiber. So sollen Temposünder erwischt und nach Möglichkeit direkt aus dem Verkehr gezogen werden können. Nach wie vor sind Geschwindigkeitsübertretung die Hauptursache für Bussen. Daran änderte sich auch während Corona nichts, selbst wenn eine genaue Auswertung zum vergangenen Jahr noch nicht vorliegt. «Vermutlich werden wir uns im gleichen Übertretungsbereich wie in den Jahren zuvor bewegen», sagt Schreiber.

Während Corona mehr Temposünder im Limmattal

Am zuvor budgetierten Betrag von 1,32 Millionen Franken hält derweil die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal fest. «Bei uns kommen zurzeit keine neuen Anlagen zum Einsatz», sagt Leiter Roland Jenni. Die Busseneinnahmen seien vor allem abhängig vom Verhalten der Verkehrsteilnehmer, der aktuellen Verkehrssicherheit und der Lage auf den Strassen. «Es ist nicht aussergewöhnlich, dass die Rechnung letztlich höher oder tiefer als budgetiert abschliesst», sagt er.