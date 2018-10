Eine 70-jährige Schweizer Automobilistin verursachte in Dättwil einen Selbstunfall. Sie prallte gemäss Polizeiangaben vom Samstag mit ihrem VW gegen eine Steinkorbmauer.

Die Schweizerin hatte am Freitagnachmittag auf der Mellingerstrasse in Dättwil fahrend die Kontrolle über ihr Auto verloren und war gegen eine Mauer geprallt. Die Unfallfahrerin aus dem Kanton Zürich wurde gemäss Polizei leicht verletzt und begab sich zur Kontrolle zu einem Arzt. Gemäss ersten Ermittlungen dürfte sie am Steuer kurz eingenickt sein.

Die Kantonspolizei habe ihr den Führerausweis vorläufig abgenommen. Der Sachschaden betrage zirka 20'000 Franken. (jk)