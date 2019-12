60-jähriger Autofahrer fährt zwei Fussgänger auf Zebrastreifen an

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 19 Uhr in Rieden auf der Landstrasse. Ein 60-jähriger Schweizer fuhr von Untersiggenthalt in Richtung Baden.

Beim Fussgängerstreifen übersah dieser die beiden Fussgänger, welche sich bereits auf dem Fussgängerstreifen befanden. Dabei kam es zur leichten Streifkollision bei welcher sich die beiden Fussgänger leicht verletzten und durch die Ambulanz ins Spital überführt wurden.

Der Autofahrer wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. Zudem nahm ihm die Kantonspolizei den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

