Der Notruf ging um zirka 3.15 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale ein, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Sonntagmorgen. In einer Wohnung an der Zelgmattstrasse in Killwangen trafen die Einsatzkräfte der Polizei auf einen schwer verletzten Mann. Der 57-jährige Serbe wies gemäss Mitteilung mehrere Stich- und Schnittverletzungen auf.

Eine Ambulanz brachte in ins Spital, wo er in den frühen Morgenstunden seinen schweren Verletzungen erlag.

Die unbekannte Täterschaft konnte flüchten, ehe die Polizei am Tatort eintraf. Die Fahndung wurde umgehend eingeleitet, blieb bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Strafuntersuchung eröffnet. «Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Opfer vor dem Mehrfamilienhaus angegriffen worden sein», heisst es weiter in der Mitteilung. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeikommando des Kantons Aargau (Telefon 062 835 81 81) zu melden.

