Eine Live-Überwachung war möglich, zudem wurden die Aufnahmen bis zu sieben Tage gespeichert. Die Kameras wurden laut Kubli vorletzte Woche abgestellt – sie waren also mehr als zehn Monate in Betrieb.

Als die Cordulapassage unterhalb des Badener Schulhausplatzes am 19. August des vergangenen Jahres feierlich eröffnet wurde, nahmen 40 Überwachungskameras in 28 Gehäusen ihren Betrieb auf.

Eine Videoüberwachung ist darum nur unter gewissen Voraussetzungen rechtmässig. Dass bei der Cordulapassage eine Anlage in Betrieb genommen worden war, erfuhr die Datenschutzbeauftragte nebenbei an einem Treffen mit Vertretern der Stadt Baden im März, bei dem es um eine mögliche Überwachung der Ruine Stein gegangen war.

Aus gutem Grund: Eine Videoüberwachung, bei der Menschen erkennbar oder ohne übermässigen Aufwand bestimmbar sind, stellt unter Umständen einen Eingriff in die von der Verfassung geschützten Grundrechte auf Privatsphäre und auf informationelle Selbstbestimmung dar, heisst es in einem Merkblatt der Datenschutzbeauftragten.

Gemäss Auskunft der Stadt wurde der Betrieb der Kameras vorletzte Woche eingestellt. In den Monaten zuvor seien sie «im Testbetrieb» gelaufen. Doch warum wurde keine Bewilligung eingeholt? Und wer fällte den Entscheid, die Kameras in Betrieb zu nehmen? Badens Stadtrat und Sicherheitsvorsteher Matthias Gotter (CVP): «Es lässt sich heute nicht mehr eruieren, welche der zahlreichen involvierten Stellen diesen Entscheid gefällt hat und ob er überhaupt bewusst gefällt worden ist.

Der Kanton betreibt keine Videokameras in der Cordulapassage. Diese Kameras wurden von der Stadt Baden in Auftrag gegeben und werden durch sie betrieben. Das BVU hat kein Interesse an Videoaufnahmen in diesen Publikumsbereichen und keinen Zugang zu den Daten.

s stehen nur wenige Monitore zur Verfügung, was die Möglichkeit der Livebetrachtung von Bildern stark relativiert», und weiter: «Nach Delikten wurden die Kameras in der Nähe des Tatortes aufgeschaltet, um nach Personen Ausschau zu halten, die der Täterbeschreibung entsprechen.» Und wie oft wurden die gespeicherten Videoaufnahmen angeschaut?

Falls ja, seien diese Sequenzen zuhanden der Staatsanwaltschaft gesichert worden. Zur Frage, warum mehrere Mails unbeantwortet blieben, heisst es bei der Stadt: «Der Grund war eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände.»

Laut Datenschutzbeauftragter hat die Stadt inzwischen die Vorarbeiten für ein Bewilligungsgesuch der Überwachungsanlage aufgenommen. Der öffentliche Raum wird in Baden seit Jahren mit einem dichten Netz von Videokameras überwacht. 174 Geräte hingen im Jahr 2011 an Decken und Wänden – damals vier Mal mehr als in Aarau, gar acht Mal mehr als in Brugg. Bis 2015 stieg Zahl in Baden auf 210.