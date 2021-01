«2021 wird wohl noch härter als 2020»: Reisebüro-Chef Dominic Eckert deutet die Zukunft für seine Branche

Vor 23 Jahren gründete Dominic Eckert das Reisebüro Dream­time Travel. Das Unternehmen, das Reisen nach Ozeanien, Afrika und Lateinamerika anbietet, wuchs stetig auf inzwischen 15 Angestellte. Ende 2019 wurde das Büro an der Mäderstrasse in Baden zu eng, der Reiseveranstalter zog in ein Loftbüro in einer ehemaligen BBC-Industriehalle am Kreuzweg in Baden. Dann kam Corona. Doch Geschäftsführer Dominic Eckert ist überzeugt: Reisebüros werden wieder an Bedeutung gewinnen.

Wann sind Sie letztmals verreist?

Dominic Eckert: Im Juli war ich mit meiner Frau und unserem Sohn in Frankreich in den Ferien. Wir haben ein Büssli gemietet, fuhren an die Atlantikküste. Es waren Ferien, wie man sie früher machte. Geplant hatten wir eigentlich eine Familienreise nach Namibia. Wir haben bis zur letzten Sekunde abgewartet, konnten dann aber nicht ins Land einreisen. Mir geht es jetzt so wie vielen Menschen: Ich habe ein Nachholbedürfnis und will wieder losziehen.

Die Leute wollen wieder weg, sagen Sie. Wird 2021 also ein gutes Jahr für Ihr Reisebüro?

Nein, wir stellen uns darauf ein, dass es ein schlechtes Jahr wird. Vielleicht fast noch härter als 2020, weil die Kurzarbeitsentschädigung im Sommer ausläuft. Und weil im Vergleich zu 2020 die starken ersten drei Monate wegfallen. Noch nie war es so schwierig, ein Budget zu erstellen. Bis im Mai und Juni werden wir nur minimalste Einnahmen haben. Ab Sommer, spätestens September, werden wir hoffentlich einige Abreisen verzeichnen, zum Beispiel nach Afrika. Ganz entscheidend für uns wird der Erfolg der Impfung sein. Ich gehe davon aus, dass die Erholung ab 2022 definitiv eintreten wird.

Wie hart hat Corona Ihr Unternehmen getroffen?

2020 startete wie gesagt sehr gut, in den ersten drei Monaten verzeichneten wir viele Abreisen nach Neuseeland und Australien. Seit dem abrupten Stopp im März hatten wir aber keinen Ertrag mehr. Wir mussten alle Leute zurückholen, die unterwegs waren, viele Reisen annullieren. Und bis im Herbst verreiste kaum mehr jemand.