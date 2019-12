200 Jahre-Jubiläum: Zum Abschluss gibt es noch einmal ein richtig grosses Spektakel

Und dies geschieht in Ennetbaden in einer Woche einerseits mit dem Lichterspektakel, andererseits mit dem erstmals stattfindenden Weihnachtsmarkt auf der Badstrasse und der Aufführung des dritten Teils der Theatertrilogie auf dem Postplatz. Für das Lichterspektakel zeichnet kein geringerer als Pascal Arnold aus Vogelsang verantwortlich.

Das Jubiläumsjahr «200 Jahre Ennetbaden» neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Es war bisher gespickt mit zahlreichen Höhepunkten. Angefangen beim rauschenden Neujahrsapéro in der Brasserie Schwanen über die Ausstellung «Der Rebberg von Baden» im Historischen Museum, die ersten beiden Folgen der Theatertrilogie «Ännet!», die Landsgemeinde auf dem Postplatz im Juni bis zum vorläufigen Höhepunkt, dem viertägigen Dorffest Anfang September. Wie es sich für ein richtiges Fest gehört, will auch ein Jubiläumsjahr würdig abgeschlossen werden.

Der 39-jährige Künstler mag vielen kein Begriff sein, seine Kunst hingegen schon. Denn er war es, der an der Badenfahrt 2017 den Badener Stadtturm während zehn Tagen mit seiner Lichtkunst namens «Ouroborus» bespielte – für viele Festbesucher auch heute noch eines der ganz grossen Highlights der letzten Badenfahrt. Nicht ganz so viel Publikum erfreute sich ein Jahr später an der Projektion «Wärmelinger» im Rahmen des Bagno Popolare im Bäderquartier.

Knapp fünf Monate Arbeit stecken im Lichterspektakel

Der gebürtige Remiger ist gelernter Hochbauzeichner und studierte neue Medienkunst in Zürich. «Ich war schon immer fasziniert von der Kombination von Kunst und Technik», sagt Arnold. Durch Freunde und seine Affinität für elektronische Musik habe er damals erste Aufträge für visuelle Projekte erhalten, die er an Elektropartys abspielte unter anderem auch im ehemaligen «Merkker», im Theater am Brennpunkt, in der alten Kleiderfabrik oder im «Ventil» in Baden.

«Voll auf die Schiene Partys zu setzen, war mir dann aber zu anstrengend», so Arnold. Um seinen Lebensunterhalt nebst seinen Aufträgen als «Visual-Jockey» bestreiten zu können, habe er immer wieder als freischaffender Grafiker und Gestalter und auf dem erlernten Beruf als Hochbauzeichner gearbeitet.

2017 habe er sich in Belgrad eine halbjährige Auszeit genommen, wobei es «Auszeit» nicht wirklich trifft. «In dieser Zeit ist mein Projekt für die Badenfahrt entstanden.» Diese habe ihm dank der grossen Beachtung viele Türen geöffnet.