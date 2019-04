Ob Alt oder Jung, Familien oder Alleinstehende, Senioren oder Wohngemeinschaften aus jungen Studierenden: In der neuen Überbauung Limmatspot gibt es Wohnraum für jedermann. «Das war auch unser Ziel», sagt Projektleiter Tino Margadant vom Totalunternehmen Mettler2Invest. «Wir wollten von Anfang an eine grosse Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten schaffen.» Dies gelang, indem nebst Wohnungen auch Gewerbeflächen und ein Pathé-Kino in die Pläne einflossen. Jetzt bietet der «Limmatspot» 195 Wohnungen, rund 450 Parkplätze und ein Multiplex-Kino mit 10 Sälen, wobei der grösste Saal mit 500 Plätzen zu einem Stadtsaal mit Bühne umgewandelt werden kann.

Über 120 Wohnungen sind laut Margadant bereits vermietet. «Das ist sehr gut für ein Projekt dieser Grösse.» Wegen der Vielfältigkeit der Überbauung gebe es einige «spezielle Wohnungen». Beispielsweise die 5,5-Zimmer-Wohnungen, die für Wohngemeinschaften angedacht seien, oder die Premium-Loggias im Hochhaus. «Bei diesen speziellen Wohnungen wussten wir von Anfang an, dass sie erst nach der Eröffnung nach und nach vermietet werden», sagt der Projektleiter. «Diese Wohnungen müssen sich zuerst etablieren. Das machen sie mit der Zeit, wenn auch die Aussengestaltung abgeschlossen ist.»

Puzzleteil in Gesamtentwicklung

An der gestrigen Eröffnung der Überbauung waren nebst dem Projektleiter auch zahlreiche Mieterinnen und Mieter, Vertreter der UBS als Bauherrin sowie auch Gemeindepräsident Valentin Schmid (FDP) anwesend. «Die Überbauung ist eine neue Landmarke für die Gemeinde», sagt Schmid. «Sie ist ein Puzzleteil in der Gesamtentwicklung Spreitenbachs, das stark wächst.» Der Gemeindepräsident schätzt die Mehrfachnutzung und Vielfältigkeit des Limmatspots. Ausserdem habe er bisher nur positive Reaktionen erhalten.